«Вест Хэм» — «Севилья»: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы cезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Севилья».



Ставка: обе забьют за 2.03.



«Помимо Лиги чемпионов, возвращается и Лига Европы, поэтому предлагаю обсудить матч между «Вест Хэмом» и «Севильей».

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Напомню, команды завершили первую встречу со счётом 1:0 в пользу «Севильи», но, откровенно говоря, испанцы должны были выигрывать с большей разницей. Теперь в ответной встрече их могут ожидать проблемы. «Севилье» с каждым днём всё тяжелее и тяжелее даётся игра на два фронта. Какой бы кубковой ни была команда Хулена Лопетеги, но в данный момент им очень сложно. Всё-таки удерживать вторую строчку в чемпионате не очень просто, уж очень много травмированных игроков у «Севильи».



«Вест Хэм» тоже продолжает борьбу в чемпионате, правда, команда борется не за медали, а за право сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы в следующем сезоне. Команда отстаёт на три очка от четвёртого места, но, если быть объективным, вряд ли у «молотобойцев» получится за него зацепиться. В Испании подопечные Дэвида Мойеса показали себя не лучшим образом, но вот дома у «Вест Хэма» всё может получиться.



Каким бы сухим ни был первый матч, но я уверен, что в ответной встрече нас ждут голы. Команды умеют атаковать и забивать, поэтому мне кажется, что мяч окажется в сетках обеих команд. Мой прогноз на данную встречу — обе забьют — да. Всё-таки «Вест Хэму» нужно отыгрываться, поэтому при домашней атмосфере они сразу начнут атаковать», — сказал Млечный.

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