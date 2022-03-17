«Байер» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» — «Аталанта» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.71.
В первом матче «Аталанта» победила 3:2, но многое изменилось за эту неделю. В первую очередь это касается «Байера». Травму получил один из ведущих игроков атаки Флориан Вирц. Это, конечно, обедняет игру «Байера» впереди, тем самым предоставляется шанс Сердару Азмуну, хоть и говорили, что он ещё пока не в форме, но потихонечку будет добирать. В первом матче он появился на поле и выглядел весьма неплохо.
«Байер» — «Аталанта»: когда начало, какой канал покажет?
Думаю, здесь будет обоюдоострая игра. «Байер» в последнем матче проиграл «Кёльну» 0:1. Верится с трудом, чтобы в двух матчах подряд «Байер» не забил. Да, «Аталанта» может выстроить свои капканы, которые любит строить Гасперини. Но я думаю, что у «Байера» обязательно будут шансы отличиться. У «Аталанты» тоже мощная, быстрая группа атаки, которая наверняка постарается использовать проблемы Леверкузена в обороне.
Вариант, который сыграл в первом матче, должен сыграть и во втором. Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.71», — сказал Генич.
«Байер» — «Аталанта»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Раньери оценил вклад Абрамовича в историю «Челси».
- 17 марта 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 марта 2022
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00