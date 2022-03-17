«Байер» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» — «Аталанта» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.71.



В первом матче «Аталанта» победила 3:2, но многое изменилось за эту неделю. В первую очередь это касается «Байера». Травму получил один из ведущих игроков атаки Флориан Вирц. Это, конечно, обедняет игру «Байера» впереди, тем самым предоставляется шанс Сердару Азмуну, хоть и говорили, что он ещё пока не в форме, но потихонечку будет добирать. В первом матче он появился на поле и выглядел весьма неплохо.

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Думаю, здесь будет обоюдоострая игра. «Байер» в последнем матче проиграл «Кёльну» 0:1. Верится с трудом, чтобы в двух матчах подряд «Байер» не забил. Да, «Аталанта» может выстроить свои капканы, которые любит строить Гасперини. Но я думаю, что у «Байера» обязательно будут шансы отличиться. У «Аталанты» тоже мощная, быстрая группа атаки, которая наверняка постарается использовать проблемы Леверкузена в обороне.



Вариант, который сыграл в первом матче, должен сыграть и во втором. Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.71», — сказал Генич.

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