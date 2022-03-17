«Галатасарай» — «Барселона»: ставка Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Галатасарай» — «Барселона» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.90.



«На мой взгляд, просто досадная случайность, что «Барселона» не сумела победить в первой игре. Моментов хватало, но не получалось в завершении. Где-то вратарь подтащил, где-то нападающие не довели атаки до ума. Но очевидно, что это команды разного уровня. «Барселона» выместила всю злость на «Осасуне» в чемпионате, победив 4:0. Теперь она поедет в Стамбул доказывать, что сильнее «Галатасарая».

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Мы уже видели, что «Барселона» сотворила в Неаполе — разгромила 4:1 «Наполи». А итальянский клуб, на мой взгляд, сильнее турецкого по всем параметрам. Сейчас с настроем никаких проблем у каталонцев не будет. В первой игре где-то недооценка была. Думали, что вот-вот забьет, но так и не забили. Сейчас все будет иначе. С формой все в порядке, нападение забивает много.



Поставлю в этой игре на победу «Барселоны» при тотале больше 2,5 мяча. Уверен в прогнозе на 9 из 10. «Галатасарай» не готов к тому, чтобы забрать мяч у «Барселоны». Он может где-то забить — со стандарта, в контратаке. Но его оборона во второй раз уже не сможет остановить команду Хави. В первом матче туркам и так слишком везло», — сказал Титов.

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