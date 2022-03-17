ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч 2-го раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА – «Динамо» Москва.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.57.



«По итогам первого этапа плей-офф я узрел лишь один элемент, по которому московское «Динамо» пусть и заочно, но превосходило ярославский «Локомотив». Элемент этот вратарский, и лишь в том случае, когда его цементировал своими нетленными мощами дедушка Ерёменко. С Бочаровым бело-голубые выглядели даже слабее железнодорожников.

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И если армейцы сумели перекусить «Локомотив» пополам, то почему бы им теперь не проделать то же самое с «Динамо», где главный действующий персонаж упорно пытается обмануть природу? Наверняка проделают, и наверняка точно так же без разрыва аорты.



С одной лишь разницей: предположу, что хотя бы один матч Еременко зацепит и вытащит. Сможет ли вытащить второй – вопрос дискуссионный. Всё-таки нагрузка у него будет значительно выше, чем была в предыдущей серии. В которой «Динамо» с громадным трудом и лишь в седьмом матче протиснулось сквозь достаточно среднюю по составу, но зато крепко сколоченную Андреем Разиным «Северсталь». ЦСКА – это совсем не «Северсталь», это птицы совсем разного полёта.



Поэтому предположу общую победу ЦСКА со счётом 4-1, и не более. Хотя и не уверен, что бело-голубым получится зацепить эту единственную победу. Но пусть будет так. И показывать своё преимущество во всех линиях, включая вратарскую, где будет совсем не Подъяпольский, а вратарь сборной России и серебряный призёр Олимпиады, армейцы начнут с первого же матча. Выиграв его с не особо впечатляющим преимуществом в одну-две шайбы, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.

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