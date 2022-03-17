«Вест Хэм» — «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги Европы в Англии

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 1/8 финала Лиги Европы cезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Севилья».



Ставка: «Севилья» не проиграет по угловым за 2.10.



«У «Севильи» есть преимущество в один мяч, но как будто этого очень мало. Я не думаю, что команда Хулена Лопетеги будет сушить игру и вставать у своих ворот прям с самого начала матча.

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«Севилья» будет играть через свои фланги. Мне кажется очень хорошей ставкой будет победа «Севильи» по угловым. Чтобы подстраховаться, предлагаю Х2 по угловым с отличным коэффициентом – 2.10. Мне кажется, что по угловым команда не проиграет», — сказал Наливайко.

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