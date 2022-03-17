«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 17 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 1.75.
«В первом матче у «Барсы» как будто бы проявился недонастрой, что случилось чуть ли не впервые при Хави у руля. Кажется, игроки настолько уверовали в собственные силы, что думали переиграть уступающего в классе соперника одной левой. Не вышло.
«Галатасарай» — «Барселона»: когда начало, где покажут?
Тут же последовала реакция, но, судя по всему, получив серьёзную взбучку от тренера, спустя три дня каталонцы уже в первом тайме отгрузили «Осасуне» три мяча.
Думаю, что и на этот раз настрой будет соответствующим. Игроки «Барсы», вполне возможно, уже в первом тайме решат все вопросы, а после перерыва в спокойном ключе доведут дело до победы. Перенапрягаться тоже большого резона не будет – спустя три дня их ждёт «эль класико», — сказал Петросьян.
Обамеянг рассказал о своей адаптации в «Барселоне».
«Галатасарай» — «Барселона»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Егор Сорокин: я нейтрально отнесся к отъезду легионеров из «Краснодара».
- 17 марта 2022
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 марта 2022
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00