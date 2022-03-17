«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 17 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 1.75.



«В первом матче у «Барсы» как будто бы проявился недонастрой, что случилось чуть ли не впервые при Хави у руля. Кажется, игроки настолько уверовали в собственные силы, что думали переиграть уступающего в классе соперника одной левой. Не вышло.

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Тут же последовала реакция, но, судя по всему, получив серьёзную взбучку от тренера, спустя три дня каталонцы уже в первом тайме отгрузили «Осасуне» три мяча.



Думаю, что и на этот раз настрой будет соответствующим. Игроки «Барсы», вполне возможно, уже в первом тайме решат все вопросы, а после перерыва в спокойном ключе доведут дело до победы. Перенапрягаться тоже большого резона не будет – спустя три дня их ждёт «эль класико», — сказал Петросьян.

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