«Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл».
Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 1.65.
«Эвертон» проигрывает уже четыре матча кряду, более того, команда Лэмпарда не забила в них ни одного мяча, а пропустила аж восемь.
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У «ирисок» мало что получается в созидании, а у своих ворот регулярны провалы. Тройка защитников, вышедшая в прошлом матче — Кенни-Холгейт-Годфри – это всё-таки явно не уровень даже середняка АПЛ. Так что «Эвертон» незаметно из борьбы за место в Европе включился в борьбу за выживание.
«Ньюкасл» обидно прервал 8-матчевую беспроигрышную серию. «Сороки» не выглядели хуже «Челси», но в самой концовке секундная расслабленность обороны позволила Хаверцу забить победный мяч.
Не думаю, что команда будет сильно переживать по этому поводу – всё-таки осознание того, что «Ньюкасл» за достаточно короткий срок превратился в очень даже крепкий коллектив, должно быть сильнее. Возвращение в строй Сент-Максимена – это тоже, конечно, большой плюс», — сказал Петросьян.
«Эвертон» — «Ньюкасл»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Прогноз Артура Петросьяна с коэффициентом 3.20 на матч «Галатасарай» — «Барселона».
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