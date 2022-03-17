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«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз Ровшана Аскерова на матч плей-офф Лиги Европы

«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз Ровшана Аскерова на матч плей-офф Лиги Европы
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Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.58.

«Некогда гранд турецкого футбола, обладатель двух еврокубков «Галатасарай» сегодня плетётся в середине турнирной таблицы и на 32 очка отстаёт от лидера «Трабзонспора». Стамбульский клуб чудом выстоял на «Камп Ноу» при соотношении ударов 3:14 в пользу «Барсы», которая с приходом Хави просто ожила.

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Скорее всего, ставка испанского тренера «Галатасарая» Доменека Торрента в ответной встрече — на сумасшедшую поддержку домашних трибун и удачу. В последней игре дома «Галатасарай» обыграл принципиального соперника — «Бешикташ» — со счётом 2:1, уже в первом тайме решив задачу.

«Барселона» же редко сейчас забивает меньше четырёх голов за игру. В трёх из пяти последних матчей она четырежды поражала ворота «Наполи», «Осасуны» и «Атлетика» из Бильбао. Клуб вышел на чистое третье место и готов взять европейский трофей. Думаю, в этом матче у хозяев есть шансы только на чудо. Но вряд ли чудеса на потоке, поэтому поставлю на тотал «Барселоны» больше 3.5, победу гостей с форой (−2) и гол Феррана Торреса», — сказал Аскеров.

Прогноз Артура Петросьяна с коэффициентом 3.20 на матч «Галатасарай» — «Барселона».

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