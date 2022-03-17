«Айнтрахт» — «Бетис»: прогноз Ивана Млечного на игру Лиги Европы в Германии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы cезона-2021/2022 «Айнтрахт» — «Бетис».



Ставка: ТБ 3 за 2.04.



«Напомню, первая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Айнтрахта», что в целом можно назвать маленькой сенсацией. Сенсацией этот факт является потому, что «Бетис» в этом сезоне прекрасно играет дома, но есть одно маленькое но. Очевидно, что команде не хватает ресурсов на игру на два фронта. Вот уже и в чемпионате испанцы с третьей строчки упали на пятую. В целом в первом матче «Бетис» наиграл как минимум на ничью, но по итогу могли проиграть ещё больше, забей Борре пенальти на 52-й минуте.

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«Айнтрахт» уже давно не смотрит в сторону чемпионата и полностью сконцентрировался на Лиге Европы. Как мы с вами видим, это даёт свои плоды. «Айнтрахт» смотрится достаточно хорошо и в целом должен проходить дальше, если отталкиваться от раскладов первого матча. Забавно, что по ходу чемпионата «Айнтрахт» намного лучше играет выездные матчи, чем домашние, но, думаю, в Лиге Европы этот факт особенного значения иметь не будет.



Как мне кажется, «Айнтрахт» должен проходить дальше, но, учитывая то, что немецкие команды в целом позабыли, что такое оборона, и играют исключительно на атаку, мне кажется, что этот матч может стать уж очень результативным. «Бетису» ведь сразу придётся отыгрываться, а так как фактор гостевого гола отменили, один гол не принесёт им победу. Так что ожидаем уж очень богатый на голы матч. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 3. Удачи!» — сказал Млечный.

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