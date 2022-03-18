«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита первого матча серии плей-офф КХЛ

18 марта состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск. Начало встречи — в 17:00 мск.

Какой канал покажет матч «Металлург» — «Авангард»?

Букмекеры склоняются к победе хозяев. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.74, на ничью дают 4.05.



Букмекеры не уверены, что первый матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.93. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Фаворитом серии также считается «Металлург»: выход магнитогорцев в финал конференции оценивается в 1.85, итоговый успех «Авангарда» идёт с коэффициентом 2.03.

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