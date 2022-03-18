СКА — «Спартак»: эксперты оценили шансы команд в первом матче серии КХЛ

18 марта состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск.

Чего ждать от серии СКА — «Спартак» в Кубке Гагарина?

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.43, а успех «Спартака» оценён в 6.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.30.



Букмекеры считают, что первый матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» окажется результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00, гол в меньшинстве — в 7.00. На победу СКА с форой (-1.5 гола) дают 1.78, на победу «Спартака» с форой (+1.5) — 2.20.

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