Мануэль Гинар — Йозеф Ковалик: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Италии

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Розето Дельи Абруцци Мануэль Гинар — Йозеф Ковалик.



Ставка: победа Гинара за 2.05.



«Сначала Италия, матч француза Гинара и словака Ковалика. Мне очень нравится статистические показатели Мануэля в этом матче. Особенно хорош француз на приёме.

Странно видеть такое преимущество на приеме на фоне немаленького роста Гинара в 196 сантиметров. На мой взгляд, двоечка в этом матче это довольно вкусный вариант! Ставлю здесь на победу Гинара», — сказал Родин.

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