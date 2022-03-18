Мануэль Гинар — Йозеф Ковалик: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Италии
Поделиться
Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Розето Дельи Абруцци Мануэль Гинар — Йозеф Ковалик.
Ставка: победа Гинара за 2.05.
«Сначала Италия, матч француза Гинара и словака Ковалика. Мне очень нравится статистические показатели Мануэля в этом матче. Особенно хорош француз на приёме.
Странно видеть такое преимущество на приеме на фоне немаленького роста Гинара в 196 сантиметров. На мой взгляд, двоечка в этом матче это довольно вкусный вариант! Ставлю здесь на победу Гинара», — сказал Родин.
Рублёв — Димитров: когда начало, где покажут?
Бывший тренер Федерера назвал причину неудачи Медведева в Индиан-Уэллсе.
Шамиль Тарпищев: у Рублёва есть реальный шанс выйти в финал в Индиан-Уэллсе.
Комментарии
- 18 марта 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 17 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 марта 2022
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:30
-
15:00
Партнерский контент