«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.74.



«Когда-то «Магнитка» неплохо играла серии на выбывание, лучшим доказательством чему служат два Кубка Гагарина, добытые, соответственно, в 2014 и 2016 годах. Но в последнее время уральцы в этом вопросе как-то незаметно деклассировались. Нет, они не стали играть хуже. Они играют так, как играли раньше, а сейчас в плей-офф уже играть нельзя. Там надо сушить всё, что шевелится, а что не шевелится, то расшевеливать и тоже сушить. А иначе счастья не видать.

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А вот если в плей-офф играть, как в регулярном сезоне, то пройти «Барыс» ещё кое-как можно, особенно при живом и бодрствующем Кошечкине. Но с «Авангардом» такие фокусы не пройдут. Хотя почему? Разок пройти может, даже пару раз может пройти. Но в промышленных количествах не получится точно – не дадут, засушат. Поэтому в данной серии фаворитом я вижу «Авангард», который должен взять эту серию в пяти, максимум – в шести матчах.



И начнут «ястребы» прямо с самого начала, не откладывая на потом. И будет у нас на выходе в первом матче что-то не слишком голеобильное, возможно, даже скучноватое. И в итоге «Авангард» вымучает и высушит победу, которая и проложит ему дорогу в финал конференции, пусть и с минимальным счётом, зато в основное время», — сказал Лебедев.

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