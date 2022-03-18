«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.74.
«Когда-то «Магнитка» неплохо играла серии на выбывание, лучшим доказательством чему служат два Кубка Гагарина, добытые, соответственно, в 2014 и 2016 годах. Но в последнее время уральцы в этом вопросе как-то незаметно деклассировались. Нет, они не стали играть хуже. Они играют так, как играли раньше, а сейчас в плей-офф уже играть нельзя. Там надо сушить всё, что шевелится, а что не шевелится, то расшевеливать и тоже сушить. А иначе счастья не видать.
«Металлург» — «Авангард»: когда начало, где покажут?
А вот если в плей-офф играть, как в регулярном сезоне, то пройти «Барыс» ещё кое-как можно, особенно при живом и бодрствующем Кошечкине. Но с «Авангардом» такие фокусы не пройдут. Хотя почему? Разок пройти может, даже пару раз может пройти. Но в промышленных количествах не получится точно – не дадут, засушат. Поэтому в данной серии фаворитом я вижу «Авангард», который должен взять эту серию в пяти, максимум – в шести матчах.
И начнут «ястребы» прямо с самого начала, не откладывая на потом. И будет у нас на выходе в первом матче что-то не слишком голеобильное, возможно, даже скучноватое. И в итоге «Авангард» вымучает и высушит победу, которая и проложит ему дорогу в финал конференции, пусть и с минимальным счётом, зато в основное время», — сказал Лебедев.
Почему «Авангард» не справится с «Металлургом»?
ФХР подала жалобу на решение ИИХФ об отстранении сборной России.
Главный тренер «Айлендерс»: Сорокин совершил один из лучших сейвов последних лет.
- 18 марта 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 17 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 марта 2022
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:00