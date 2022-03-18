«Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Лидс».



Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.76.



«Волки» провели очередную уверенную игру и пусть и скромно, но переиграли «Эвертон», по сути, ничего не позволив синим создать у своих ворот. С «Лидсом» будет посложнее, но, кажется, и с этой задачей команда Лажи справится. Тактически она явно лучше подкована и частые раскрывания соперника наверняка использует.

Ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Лидс» с коэффициентом 2.17.

«Лидс» одержал важную победу, забив решающий матч на 94-й минуте. Она важна и с турнирной, и с психологической точки зрения – «Лидс» не только победил впервые с января, он еще и прервал 6-матчевую серию из поражений. Маршу явно удалось встряхнуть команду, и у игроков снова загорелись глаза. Возвращение Бамфорда, конечно, тоже плюс, но англичанин все еще далек от оптимальных кондиций.



Думаю, что «волки» будут пытаться контролировать игру и ловить дерзких соперников на контратаках», — сказал Петросьян.

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