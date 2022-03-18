СКА – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру 2-го раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 СКА – «Спартак».



Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.45.



«Однозначно самая лёгкая для прогноза серия среди всех четвертьфиналов Кубка Гагарина. Связано это с тем, что красно-белые первый этап пропускали, и в сумме у них получился почти двухмесячный простой. А это страшная вещь.

СКА — «Спартак»: когда начало, где покажут?

По своим должностным обязанностям я в последние двенадцать лет много занимаюсь нашими минорными лигами – чемпионатом и первенством ВХЛ. Там ситуация, когда кто-то из команд пропускает первый этап плей-офф, отнюдь не редкость. В основном это приходится делать лидеру. И уже давно все бегают от такого пропуска, как от чумы, выворачиваясь наизнанку и проигрывая в конце регулярки кому попало.



Почему так происходит? Да потому что полным-полно примеров, когда супер-пупер-лидер регулярного сезона, досрочно выигравший его чуть ли не до Нового года, всего-то получив двухнедельную паузу из-за пропуска первого этапа плей-офф, хорошо ещё если удачно отползает от какого-нибудь убогого аутсайдера в семи матчах. Того аутсайдера, которого в регулярном чемпионате разрывал на ветошь во всех очных встречах. А в половине случаев бывает так, что и не отползает, и дальше проходит именно аутсайдер, оставляя матерящихся в адрес составителей такого календаря лидеров.



А у нас картина ещё более усугублена. Первый этап плей-офф пропускал совсем не лидер. У красно-белых и без того шансов со СКА было бы совсем немного, а тут их просто нет вообще по вышеназванной причине. Поэтому СКА победит со счётом 4-0, и я бы весьма хотел, чтобы «Спартак» упёрся и вытащил пару матчей. Но для того питерцы должны совсем уже положить на хоккей, а тренер Ротенберг и вовсе не прийти на матч. Этого не произойдёт, поэтому «Спартак» обречён. А уж в первом матче, когда сыгранности не будет вовсе, СКА разделает красно-белых, как бог черепаху, победив в основное время и с преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.

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