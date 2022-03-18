Миомир Кецманович — Тейлор Фритц: прогноз Тимура Волкова на матч в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Миомир Кецманович — Тейлор Фритц.



Ставка: ТБ 21 за 1.53.



«За выход в полуфинал на Мастерсе в Индиан-Уэллсе сыграют местный теннисист Тейлор Фритц и представитель Сербии Миомир Кецманович.

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У обоих игроков был достаточно тернистый путь к полуфиналу. Так, например, серб в трёх из четырёх матчей на турнире сыграл максимальное количество сетов. Сначала в трёх сетах победил Броэди, далее 7:6, 7:5 закрыл ван де Зандсхулпа, а также в трёх партиях закрывал сильных Чилича и Берреттини. По игре Мио действительно хорош: крепко держит свою подачу и достаточно вариативен на приёме.



Тейлор после спокойной победы над Майхшаком на старте далее испытывал серьёзные проблемы. Лишь на тай-брейках третьего сета американец сумел закрыть сначала Мунара, а затем де Минора. В матче с австралийцем так вообще, по моему мнению, Фритц должен был заканчивать своё выступление на турнире. По игре видно, что Тейлор физически «наелся», но день отдыха должен в этом помочь.



В предстоящем поединке букмекеры выставляют фаворитом Фритца, по делу, я считаю. В классе американец превосходит своего сербского оппонента, но по текущей форме для меня предпочтительнее Кецманович. В текущих условиях, я считаю, самым верным решением будет сыграть тотал больше. 21 гейм для матчей обоих соперников совсем не высокая планка. На текущем турнире в матче Фритца 2 из 3 раз данный тотал пробивался, а у серба все 4 игры были на тотал больше. В личных встречах первый раз сыграли 27 геймов, а второй не хватило всего гейма (сыграли 20 геймов). Ожидаю серьёзную борьбу и тотал больше», — сказал Волков.

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