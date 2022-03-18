СКА — «Спартак»: прогноз Виталия Славина на игру плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на серию 2-го раунда плей-офф КХЛ – 2021/2022 СКА – «Спартак».



Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 2.08.



«Это самое любопытное, интересное и интригующее противостояние во втором раунде.

У «Спартака» много болельщиков, команда долго не играла, с середины января, потому что «Йокерит» по известным причинам не смог участвовать в плей-офф. И«Спартак» автоматом вышел во второй раунд.

СКА — «Спартак»: когда начало, где покажут?

Всем понятно, что команда заржавела, игроки потеряли навыки. Непонятно, в каком они состоянии, и начало серии уйдёт на адаптацию. По сути, они открывают новый сезон. То есть от «Спартака» следует ждать летнего хоккея.



СКА, в отличие от красно-белых, уже втянулся, прошла серия с минским «Динамо» на ура. Там в полном порядке Гусев и все остальные лидеры. Большой плюс ещё в том, что в СКА, в отличие от других команд, на месте пока все легионеры: и финны, и шведы. Команда практически без слабых мест.



Я думаю, оба матча в Петербурге хозяева выиграют, а вот в Москве, убеждён, что «Спартак» навяжет борьбу. Думаю, в третьем матче москвичи возьмут верх. И как дальше уже пойдёт, никто не знает. Если они зацепят и четвёртую игру, то всё в этой серии может быть. В боевитости «Спартака» я нисколько не сомневаюсь, мне нравится, как работает тренер Борис Миронов. Команду он хорошо подготовит, она такая, рабочая.



И уверен, что подтянутся болельщики спартаковские, которые уже истосковались по хоккею и по своей команде. Тем более что все ковидные ограничения сняты и будет полная арена. А это только «Спартаку» и нужно.



Я не уверен в стопроцентной надёжности армейской команды: Юханссона и Самонова. Мне кажется, если на них давить, то можно что-то поймать. Именно в московской серии матчей.



На первый матч даю такой прогноз: СКА должен выиграть, конечно, «Спартак» будет заряжен. Но если не чувствуешь шайбу, партнёра, как ты можешь выиграть? И потом наверняка будет технический брак — это удаления, которые СКА реализует. Думаю, СКА выиграет и шайб будет больше пяти.



Дальше мой прогноз на серию: в Москве, повторюсь, «Спартак» навяжет борьбу, и не исключаю, что счёт после четырёх матчей будет ничейный», — сказал Славин.

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