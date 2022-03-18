СКА — «Спартак»: ставка Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».
Ставка: победа СКА за 1.45.
«В первом матче полуфинала Западной конференции СКА для меня явный фаворит. На своём льду армейцы должны уверенно разбираться с соперником в основное время.
СКА — «Спартак»: когда начало, где покажут?
СКА довольно быстро закончил прошлую серию с минским «Динамо», у него было время восстановить силы и подготовиться к встрече со «Спартаком». В этой игре многое в пользу СКА: и качество состава, и игровой тонус, и домашний лёд.
«Спартак» не играл в прошлом раунде плей-офф, поэтому, с одной стороны, это можно считать преимуществом, он мог целенаправленно готовиться к предстоящему противостоянию, а с другой стороны, он больше двух месяцев не проводил официальных матчей, что может сказаться на игре команды.
Не думаю, что мы увидим разгром, всё-таки это первая игра противостояния, зачастую она получается тяжёлой для обеих команд. Сейчас сложно оценивать состояние «Спартака», насколько он готов к этому матчу. Возможно, у москвичей будет огромное желание и мотивация, поэтому они окажут серьёзное сопротивление.
Если говорить про серию в целом, то «Спартак», по моему мнению, выиграет один матч, не больше. СКА без особых проблем пройдёт в финал конференции», — сказал Вуйтек.
Третьяк заявил об организации международного турнира в Санкт-Петербурге.
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