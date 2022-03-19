«Нижний Новгород» — «Спартак»: где смотреть в прямом эфире, онлайн трансляция, какой канал

Сегодня, 19 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск.
«Нижний Новгород» — «Спартак»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
В прямом эфире трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.00 (20%). Ставки на ничью принимаются за 3.85.
Аналитики считают, что матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ».
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