«Зенит» — «Арсенал»: прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал покажет, прямой эфир

Сегодня, 19 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск.

«Зенит» — «Арсенал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Посмотреть прямую трансляцию из Санкт-Петербурга можно на телеканале «Матч ТВ».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех туляков оценён экспертами в 18.50. Ставки на ничью принимаются за 8.30.



Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

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