ЦСКА — «Динамо»: где смотреть онлайн 2-й матч плей-офф КХЛ, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 19 марта, состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 мск.
Почему «Динамо» сравняет счёт в серии с ЦСКА?
Посмотреть прямую трансляцию московского дерби можно на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Успех «Динамо» оценён экспертами в 3.26 (30%).
При этом аналитики не уверены, что второй матч плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.
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