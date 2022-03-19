«Урал» – «Химки»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата России «Урал» – «Химки».
Ставка: ничья за 3.32.
«Борьба за выживание разгорается. Нет пока решения, будет ли кто-то вылетать. Но команды будут бороться в любом случае, никому не хочется быть последним. «Химки» в прошлом матче отняли очки у «Сочи» на своём поле. Были близки к поражению, но Лантратов вытащил пенальти от Юсупова. Правда, к этому туру химчане потеряли неплохого нападающего Зе, который решил уехать. Он достойно выглядел в прошлых турах. Сейчас надо будет Юрану искать варианты.
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«Урал» в прошлом туре сыграл 0:0 с «Ахматом» у себя дома. В концовке уральцы были ближе к победе, но реализовать моменты не сумели. Поле было тяжёлым, было холодно. В этот раз должно быть потеплее, но не уверен, что поле станет гораздо лучше. Оно будет мешать футболистам.
Не жду, что в этом матче будет обилие голов, команды больше будут нацелены на разрушение. Не удивлюсь, если снова «Урал» дома сыграет 0:0. Он и в первой половине сезона испытывал проблемы с забитыми мячами, сейчас ситуация не изменилась. У «Химок» аналогичные сложности.
Рискну поставить на ничью в лоб. Уверен в ставке на 7 из 10».
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