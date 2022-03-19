«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на 2-й матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.93

«Первый план серии прошёл полностью и абсолютно по плану, описанному мною в прогнозе к первому матчу, и завершился тем, что было спрогнозировано. Но теперь ситуация немного изменилась, и во второй игре весы должны качнуться в противоположную сторону.

Почему вторая игра с «Салаватом» становится для «Трактором» матчем жизни?

Потому что на одной их чаше будет немного более злой «Трактор», не оправдавший высокого доверия собственных болельщиков. На другой – немного более расслабленный «Салават», выполнивший программу-минимум на выездную часть серии.

Внешне это не будет заметно никоим образом, поскольку всё это будет глубоко в подсознании игроков, но в итоге именно это и решит исход матча, как бывает в противостоянии равных соперников. А соперники у нас в этой паре действительно равные, и это не «Трактор» внезапно ослабел в плей-офф, а «Салават» внезапно усилился, потеряв своё первое звено, великое и ужасное.



Память услужливо подсказала аналогичную ситуацию. Когда-то давным-давным у нижегородского «Торпедо» одновременно вылетели по травмам основной вратарь, оба первых звена и тройка ведущих защитников. В основную команду срочно подняли молодёжь из «Чайки», и «Торпедо», которое до этого привычно болталось на границе зоны плей-офф, вдруг перестало проигрывать.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Трактор» — «Салават Юлаев».

А когда травмированный народ стал выздоравливать, тренер нижегородцев Кари Ялонен реально не знал, что с ними делать. Потому что не хотел ломать взявшуюся не пойми откуда командную химию.



Вот и у «Салавата» сейчас такая же картина. Лидеры уехали, а команда играет. Но во втором матче серии сыграть так, как хочется, она уже не сможет, потому что «Трактор» выйдет либо победить, либо перед своими болельщиками умереть. Предположу, что умирать не придётся, челябинцы победят в мучительном противостоянии, в низовом матче с тоталом менее 4.5 шайбы, с преимуществом в одну шайбу и не факт, что в основное время».

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