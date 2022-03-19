«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» – «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 1.77.

«Спартак» провёл неоднозначный матч с «Краснодаром» — проиграл у себя дома. Был очень неплохой первый тайм, если оставить за скобками пропущенный мяч со штрафного. Спартаковцы владели мячом, создавали моменты, какие-то сантиметры офсайда отделили от гола Бакаева. Но во втором тайме «Спартак» выглядел хуже. На поражение не наиграл, но судья пенальти поставил. Смешанные чувства.

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Но, думаю, тренерский штаб должен донести до команды, что нужно играть все 90 минут и включаться со стартовым свистком. Нельзя подолгу раскачиваться, за это могут наказать. Уверен, никаких проблем с настроем в Нижнем Новгороде у спартаковцев не будет.



«Нижний» в этом сезоне на выезде очков набрал больше, чем дома. В гостях он строго действует вторым номером, ищет шансы на стандартах и в контратаках. Так он выиграл в первом круге у «Спартака» в Москве. Дома «Нижний» часто пытается сыграть посмелее, но класса футболистов для этого не хватает.



Я думаю, «Спартак» должен реабилитироваться за матч с «Краснодаром». По всем параметрам он сильнее «Нижнего». Главное — держать концентрацию и реализовывать моменты. Так что ставлю на победу «Спартака». Уверен в ставке на 9 из 10».

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