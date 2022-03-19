ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на второй матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 3.44.
«В московской серии, как и в челябинско-уфимской, всё тоже началось абсолютно по плану и предсказуемо. Несколько неожиданным стало появление в воротах бело-голубых Ивана Бочарова, но, в принципе, этого можно было ожидать, памятуя, насколько удачно в этом сезоне он играл конкретно против ЦСКА.
Почему «Динамо» сравняет счёт в серии с ЦСКА?
Тем не менее с ним «Динамо» снова проиграло, и во втором матче можно уверенно предположить появление в стартовом составе дедушки Ерёменко. С ним, скорее всего, общее количество заброшенных шайб окажется ещё меньшим, но вот итоговый результат вряд ли изменится – всё-таки армейцы выглядят основательнее и, я бы сказал, более вариабельно. Бело-голубые на их фоне куда более предсказуемы.
Причём у обеих команд ещё есть пути для усиления игры – бригады большинства пока молчат, а в равных составах ЦСКА выглядит предпочтительнее, о чём говорит хотя бы статистика бросков в створ ворот, где армейцы лидируют с двукратным преимуществом. Обнулить его Бочаров не смог, посмотрим, получится ли у Ерёменко. В принципе, он способен вытащить как минимум одну игру, и эта игра вполне может оказаться в серии под номером 2.
Поэтому иду на нелогичный прогноз, ставя на победу «Динамо». На Бочарова не надеюсь, зато надеюсь, что Ерёменко армейцев остановит. И бело-голубые то ли отскочат, то ли отползут, но в итоге всё-таки победят, скорее всего, в основное время, поскольку в овертайме ЦСКА им шансов не оставит».
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