«Ахмат» — «Локомотив»: ставка Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Локомотив».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

«Локомотив» в дерби с ЦСКА выглядел достойно. Многим казалось, что армейцы гораздо проще добьются победы, всё-таки у них очень мощное усиление подъехало. Но «Локомотив» держался неплохо, тоже пытался что-то создавать, но в конце всё-таки дрогнул. Тем не менее «Локомотив» не стоит называть безнадёжным.

«Ахмат» — «Локомотив»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

И всё-таки ему будет очень сложно в этом туре. Выезд в Грозный — это всегда тяжёлая история, а тут ещё «Ахмат» разозлён двумя неудачами. Сначала пропустили на последних минутах дома от «Рубина» и проиграли, а потом не взяли три очка в игре с «Уралом», хотя в первом тайме владели большим преимуществом. Талалаев настроит команду по-особенному, к тому же московские клубы — всегда хороший раздражитель.



Не думаю, что такой крепкий, организованный «Ахмат» дома проиграет во второй раз подряд. Да и голов много не жду. Грозненцы в последних играх у себя пропускали, на этот раз должны сыграть строже.



Поставлю на то, что «Ахмат» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Уверен в прогнозе на 9 из 10».

«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ».



Артём Ребров рассказал, кто убедил легионеров остаться в «Спартаке».

Савин продал квартиру, чтобы ФК «Красава» доиграл сезон.