«Зенит» — «Арсенал»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Арсенал».
Ставка: «Зенит» забьёт в каждом тайме за 1.65.
«Арсенал» ещё ни одного матча не выиграл после зимней паузы. Было поражение от «Сочи», ничья с «Крыльями», где откровенно повезло, крупное поражение от «Динамо» (1:4), правда, не совсем по игре, в кубковой встрече проиграли «Алании».
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«Зенит» играет раньше «Динамо», поэтому постарается увеличить отрыв до шести очков. «Зениту» надо побеждать. Но он неудачно в последнее время играет с «Арсеналом». В последних трёх матчах дважды проиграли петербуржцы. Это было и в Кубке России в прошлом сезоне, и в первом круге этого сезона. Удивительным образом «Зенит» проиграл в Туле, колоссальное преимущество имел, но пропустил от Кангва дальним ударом.
Но здесь «Зенит» играет дома. Учитывая, что в последних двух матчах «Зенит» не забивал в первых таймах (в играх с «Уфой» и «Крыльями»), он постарается сделать это сейчас. Нужен быстрый гол против такой команды, как «Арсенал». А во втором тайме соперника уже можно будет добивать, тем более скамейка у «Зенита» очень приличная. Кто бы ни вышел, сможет усилить игру.
Мой прогноз — «Зенит» забьёт в обоих таймах за 1.65. «Арсенал» больше всех пропускает в РПЛ».
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