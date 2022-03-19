«Мидлсбро» — «Челси»: ставка Эдуарда Мора на матч четвертьфинала Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Кубка Англии «Мидлсбро» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.51.

«Это будет боевая игра, как и все матчи на Кубок Англии. «Челси» – явный фаворит. Прекрасно понимаю, что «Мидлсбро» по пути выбил сначала «Манчестер Юнайтед», потом «Тоттенхэм». Я смотрел эти игры, команда билась, билась и ещё раз билась. Яркого футбола команда не показывает, но с бойцовскими качествами у неё всё в порядке. То же самое они будут делать и в матче с «Челси».

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У Тухеля длинная скамейка. Тот же Лукаку почти не играет и наверняка получит свой шанс именно в матче на Кубок. Учитывая всё, что происходит сейчас с «Челси», с Абрамовичем, футболисты (которые к нему относятся очень хорошо) захотят сделать подарок и всё-таки завоевать этот трофей.



Понятно, что в чемпионате Англии чемпионство упущено, поэтому Кубок – это шанс сказать спасибо человеку, которого они все любят и уважают, – Роману Абрамовичу. Их мотивация на эту игру будет предельной, недооценки соперника не будет.



Поэтому думаю, что «Челси» уверенно победит. Мой прогноз – Ф2 (-1.5)».

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