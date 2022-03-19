«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Арсенал».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.66.

«В этом матче всё достаточно очевидно, но это с одной стороны. «Зенит» не выиграл в Самаре, поэтому должен отыграться на «Арсенале», нельзя позволить «Динамо» ещё приблизиться. Матч с «Крыльями» будет лучшим раздражителем для зенитовцев перед встречей с туляками.

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Но в то же время не нужно забывать, что Тула в последнее время не раз останавливала «Зенит», в том числе и в матче первого круга, когда победила 2:1. Поэтому я бы не стал уверенно ставить на «Зенит». Мне ближе вариант — тотал больше 3 мячей. Голов должно быть предостаточно. У «Зенита» мощная группа атакующих игроков, пусть не будет Вендела. Но и «Арсенал» на контратаках может забивать. Братья Кангва в порядке.



Скорее всего, конечно, «Зенит» окажется сильнее, но подстрахуюсь и поставлю на тотал больше. В прошлом году «Арсенал» сумел обыграть «Зенит» в Кубке России в Петербурге. Всякое бывает. Уверен в ставке на 9 из 10».

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