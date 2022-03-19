«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: ставка Виталия Славина на матч НХЛ с коэффициентом 3.30

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Тампы» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.30.

«Это третья и последняя в чемпионате встреча соперников. В предыдущих – 1 и 2 января верх брали ньюйоркцы – 4:3 в гостях по буллитам, 4:0 дома. В обоих случаях ворота защищал Шестёркин, а у «Тампы» Василевский сыграл лишь в «Мэдисон Сквер Гарден».

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Однако на следующий день после визита на юг «рейнджеров» ждёт в Роли матч с долго лидировавшей на Востоке «Каролиной». Потому большой вопрос, кому тренер Галлан доверит место в рамке. А это большая разница, если в старте выйдет Георгиев. Выбор вратаря у гостей на 50 процентов определит результат и количество шайб в игре.



Думаю, начнёт игру всё же Шестёркин, ибо в НХЛ скрупулёзно отслеживают былые взаимоотношения. Тот факт, что Игорь однажды уже обыгрывал MVP Кубка Стэнли – 2021, обязательно учтут. Тем более москвич тогда отстоял на ноль, отразив все 38 бросков «молний».



«Тампа» только что вернулась с самого дальнего выезда: в шести матчах в западной Канаде и США – по три поражения и победы. Но в двух последних чемпионы добились успеха: в Ванкувере – 2:1, в Сиэтле – 4:1. Василевский подтвердил класс лучшего голкипера мира.



Теперь Андрею предстоит взять реванш у Шестёркина. Полагаю, сделать Василевскому это удастся. «Тампа» победит, пусть и за пределами основного времени, при этом голов будет забито не более пяти».

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