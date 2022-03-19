Пэдди Пимблетт — Родриго Варгас: ставка Вадима Тихомирова на бой UFC Fight Night

Эксперт по смешанным единоборствам Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас, который состоится в рамках UFC Fight Night.
Ставка: Пэдди Пимблетт победит нокаутом или приёмом за 1.57.
«Уже было несколько примеров, когда восходящую звезду из Великобритании тушил неброский крепкий середняк. Ярчайший пример – Даррен Тилл, споткнувшийся о не самого популярного на тот момент Хорхе Масвидаля. Пэдди Пимблетт заставляет говорить о себе благодаря дерзкому поведению и запоминающейся внешности.
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Коэффициент 6.00 на его соперника — явный перебор, и вообще, сейчас легко заметить, что котировки на этом турнире сильно зависят от объёма ставок, а не от реального уровня бойцов. Достаточно сказать, что неделю назад Волков был заметным фаворитом в бою с Аспиналлом (1.70 на Александра), а теперь фаворитом считается боец из Великобритании.
Тем не менее у UFC есть желание разжечь ещё одну звезду из Европы, и Пимблетту достался ударник, которого он может нокаутировать или поймать на приём в обоюдоостром бою. Выбрал бы победу Пимблетта нокаутом или приёмом за 1.57».
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