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Александр Волков — Том Аспиналл: фрибет 2000 рублей к бою UFC Fight Night 204

Александр Волков — Том Аспиналл: фрибет 2000 рублей к бою UFC Fight Night 204
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В ночь с 19 на 20 марта в главном бою турнира UFC Fight Night 204 встретятся Александр Волков и Том Аспиналл. Начало — не ранее 1:40 мск 20 марта. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.

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