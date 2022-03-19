Александр Волков — Том Аспиналл: фрибет 2000 рублей к бою UFC Fight Night 204

В ночь с 19 на 20 марта в главном бою турнира UFC Fight Night 204 встретятся Александр Волков и Том Аспиналл. Начало — не ранее 1:40 мск 20 марта. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от Фонбет и использовать его на любое событие!



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