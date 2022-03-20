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ЦСКА — «Рубин»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет матч РПЛ

ЦСКА — «Рубин»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет матч РПЛ
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Сегодня, 20 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск.

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В прямом эфире матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 68% вероятности. Успех казанцев оценён экспертами в 8.50 (11%). Ставки на ничью принимаются за 4.90 (20%).

Аналитики также сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Напомним, что предыдущее очное противостояние завершилось победой казанцев.

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