ЦСКА — «Рубин»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет матч РПЛ

Сегодня, 20 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск.

ЦСКА — «Рубин»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

В прямом эфире матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 68% вероятности. Успех казанцев оценён экспертами в 8.50 (11%). Ставки на ничью принимаются за 4.90 (20%).



Аналитики также сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.



Напомним, что предыдущее очное противостояние завершилось победой казанцев.

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