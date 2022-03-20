«Динамо» — «Ростов»: прямой эфир, онлайн-трансляция, какой канал покажет, где смотреть

Сегодня, 20 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск.
«Динамо» — «Ростов»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех ростовчан оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.60.
Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.
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