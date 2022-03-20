«Реал» — «Барселона»: прямая трансляция «эль класико», смотреть онлайн, прямой эфир

Сегодня, 20 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.
Хави: пока я тренер «Барселоны», двери для Месси всегда открыты.
Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Okko».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.34 (29% вероятности). Ставки на ничью принимаются за 3.76 (26%).
Аналитики также считают, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 3.68.
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