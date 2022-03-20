ЦСКА — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на матч 22-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.70.

«ЦСКА сыграет против «Рубина». Матч РПЛ. Хороший и интересный матч. Армейцы после зимнего перерыва сумели собрать прекрасную команду, отличную полузащиту. Пока все игроки остаются в составе и, возможно, до конца сезона сумеют доиграть без потери легионеров. Задачи у ЦСКА весьма серьёзные и возможности имеются.

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«Рубин» выглядит очень нервно, в частности Леонид Слуцкий со своими эскападами в адрес арбитров. Матч ещё интересен тем, что братья Березуцкие окажутся против Леонида Слуцкого, с которым они вместе работали в Голландии.



Мне кажется, что ЦСКА выглядит солидно. Те несколько игр, которые они подряд провели, позволили команде набрать уверенность в собственных силах. Кроме того, игра домашняя и осечек допускать уже нельзя. Очень плотная борьба в верхней части таблицы: и «Сочи», и «Динамо». Всё это надо решать. Игра очень важная для ЦСКА.



Хорошая ставка на этот матч — победа ЦСКА с форой (-1) за 1.70. Может быть, и не стоит ждать тут крупного счёта, но победить ЦСКА всё же должен. Коэффициент уверенности 7 из 10».

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