«Металлург» Мг — «Авангард»: ставка Максима Лебедева на 2-й матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.85.

«Первый матч этой серии получился из серии (простите за каламбур): «Что это было?». Кстати, в минорных лигах, где матчи спаренные, а соперники достойны друг друга, весьма нередки крупные счета. Причём в разные стороны за два дня. После этого тренеры на послематчевых пресс-конференциях обычно пожимают плечами и констатируют, что, мол, вчера в одну сторону всё полетело, а сегодня – в другую.

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И всё это происходит на фоне достаточно равной статистики, и понять, в чём дело, практически невозможно. Но есть нюанс: подобное происходит в регулярных чемпионатах. А вот в плей-офф результативность не просто уменьшается, а зачастую чуть ли не обнуляется, ведь команды играют совсем по-другому.



В Магнитогорске тоже всё полетело в одну сторону, и это была хозяйская сторона. Плохо, что Кошечкин был деклассирован за какие-то 15 минут, а ведь он считался этаким «засадным полком» и чуть ли не секретным оружием «Магнитки». Но дело не в Кошечкине, точнее, не в одном Кошечкине, ведь его сменщик Иван Налимов тоже пропустил четыре шайбы – правда, уже за 45 минут. Но даже их при бетонном Грубеце хватило бы для победы за глаза.



В итоге у нас получился разгром, и что нам ждать после него? Зеркальной ответки ждать точно не следует – не тот у нас уровень команд. А вот того, что «Магнитка» уже не сможет вылезти из таких психологических руин, – пожалуй, ждать можно. Психология – штука тонкая, а тут времени разобраться и переформатировать мозги игроков почти нет. Тогда как «Авангарду» первый матч наверняка добавил уверенности. И если это не перерастёт в самоуверенность, то вряд ли что-то сможет помешать «ястребам» достаточно быстро выйти в финал конференции.



Поэтому и во втором матче серии я предположу вторую подряд победу «Авангарда». Даже несмотря на то, что «ястребы» выполнили программу-минимум на выездную часть серии и по идее имеют моральное право немного попочивать на лаврах. Уверен, что тренерский штаб максимально смотивирует «ястребов» на то, что надо ковать железо, пока горячо. И раз «Магнитка» гнётся, то её надо гнуть. И будут гнуть. «Авангард» победит, это будет не так легко, как в первом матче, но гости всё равно уложатся в основное время, хоть и с куда более скромным преимуществом, хорошо, если в пару шайб».

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