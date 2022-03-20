«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на «эль класико»

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Ла Лиги «Реал» — «Барселона».

Ставка: «Реал» откроет счёт за 1.75.

«Наконец-то настал этот день Х. «Реал» сыграет против «Барселоны».

Где покажут матч «Реал» — «Барселона»?

«Барселона» уже не та, что была в первом круге. Она решила задачу по выходу в четвертьфинал Лиги Европы. «Реал», в свою очередь, везёт уже 10 очков в чемпионате «Севилье». Сильно сомневаюсь, что «Реал» упустит своё преимущество.



Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — это мощный эмоциональный подъём для «Реала». Мадридский клуб сейчас в полном порядке. Была ещё и крупная победа над «Мальоркой».



Вы сами видели, как играла «Барселона» в Стамбуле, в недавнем матче с «Осасуной» и в первом матче с «Галатасараем». У «Реала» не сыграет Менди, под вопросом участие Бензема, а это может быть серьёзная потеря.



Учитывая, что «Барселона» в четверг играла матч в Стамбуле, а «Реал» провёл свою игру с «Мальоркой» в понедельник, мадридский клуб будет свежее. «Реал» играет дома, а «Барселона» всегда была для мадридцев раздражителем. Чтобы показать свою состоятельность, «Реал» в этой встрече постарается всё решить в свою пользу. «Севилья» уже не догонит «Реал», а вот победить «Барселону» в чемпионском сезоне — это было бы круто.



В этом матче есть резон сыграть такую ставку: первый гол в матче забьёт «Реал». Верю, что «Реал» будет свежее и бодрее с первых минут этой встречи».

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