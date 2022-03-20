«Динамо» – «Ростов»: ставка Дениса Казанского на матч чемпионата России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Ростов».

Ставка: «Динамо» забьёт в обоих таймах за 2.35.

«Возвращение Валерия Карпина и его визит в Москву. Это большой фокус в этом туре. Интересно посмотреть, как к его новым старым процессам будет привыкать его новая старая команда. Конечно, статистика у «Ростова» в Москве плохая: против «Динамо» последняя победа была в 2016 году. С той поры – ничего.

«Динамо» — «Ростов»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

«Динамо» здесь фаворит. Учитывая, что до «Зенита» всего три очка, ничья Семака с «Крыльями» должна вдохновить бело-голубых. Поэтому «Динамо» будет парить.



Мне кажется, здесь у «Ростова» не получится такой игры, как в Казани. Там было много факторов: удаления и прочее. «Динамо» совсем в другой форме и с совсем другим характером. Поэтому бело-голубым будет комфортно в этой игре. «Динамо» забьёт в обоих таймах».

Карпин рассказал о своём отношении к возможному расширению РПЛ.

Зарема: расширяйте РПЛ, пусть играет «Зенит» со своими фармами.

«Ньюкасл» попробует купить Неймара у «ПСЖ».