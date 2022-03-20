«Динамо» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Ростов».
Ставка: победа с форой (-1) за 1.70.
«В «Ростов» вернулся Валерий Карпин. Также штаб команды усилился Виктором Онопко. Но, наверное, понятна ситуация с нашей сборной, и сейчас оставаться совсем без практики для тренеров был бы не очень хороший вариант.
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«Ростов» победил в первом матче после возвращения Карпина. Но, мне кажется, «Динамо» — соперник другого уровня, другой мотивированности. «Динамо» прекрасно видит приближающийся ЦСКА и понимает, что борьба на верхних этажах ещё будет, и она будет достаточно жёсткой. Если и было какое-то снисходительное отношение к «Ростову», то после назначения Карпина оно должно уйти.
Я думаю, в домашнем матче хорошая ставка на победу московского «Динамо» с форой (-1) с коэффициентом 1.70. Предусмотрен расход, который от многого нас страхует. Уверенность — 7 по 10-балльной системе».
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