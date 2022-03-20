«Реал» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 29-го тура Примеры «Реал» — «Барселона».

Ставка 1: «Барселона» победит за 3.42.

Ставка 2: «Барселона» забьёт минимум два мяча за 2.36.

«Барселона» сейчас играет великолепно, с новыми футболистами в линии атаки, которые пришлись ко двору, с Хави, который проповедует тот стиль, за который мы все полюбили «Барселону». Эта команда сейчас много атакует, много забивает. Не всё всегда получается, но сейчас команда явно на подъёме. Идёт возрождение «Барселоны».

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«Реал» играет на результат. Эта команда умеет это делать и сейчас располагается на первом месте в Примере. «Реал» наверняка станет чемпионом, а «Барселона» окажется в первой четвёрке и попадёт в Лигу чемпионов. С турнирной точки зрения матч не представляет какого-то интереса, но со стороны имиджа игра будет захватывающая.



«Барселона» должна показать, что она возродилась, что она не хуже и приближается к «Реалу». Именно с такой психологией будут подходить к этой игре Хави и его футболисты. «Реал» мог бы закрыться и играть на контратаках, если бы матч что-то сильно решал. Но мадридцы играют дома и против такой «Барселоны» закрыто сыграть не смогут. «Реал» поборется за инициативу и будет создавать моменты.



Игра будет интересной, и голов должно быть много. Смущает то, что может пропустить игру Карим Бензема, не будет играть Менди, а это также потеря для «Реала». Из минусов «Барселоны» — это напряжённый график. В четверг «Барса» играла в Стамбуле, а это перелёт. Это скажется на силах команды, но игра будет очень интересная.



Изначально хотел сделать прогноз на ТБ 3.5 мяча, но так как участие Бензема под вопросом, то выберем другие ставки. Думаю, что желание «Барсы» показать себя, её стиль и кураж выйдут на первый план. Победа «Барселона» — это первый прогноз на этот матч, а второй — тотал «Барсы» больше 1.5 мяча. Во втором прогнозе не сомневаюсь, а в первом всё же должна быть какая-то удача».

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