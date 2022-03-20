«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: ставка Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Ливерпуль» идёт за квадруплом в этом сезоне, за четырьмя трофеями, будет круто, если такое произойдёт. Но с «Ноттингемом» будет сложно. Команда Юргена Клоппа пропускает регулярно в этом соревновании, несмотря на уровень соперников.

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Тем временем «Ноттингем Форест» выбил две команды из Премьер-лиги — «Лестер» и «Арсенал». Команда в порядке и забивает в девяти последних матчах на своём стадионе.



Игра будет проблематичной для «Ливерпуля». Состав и сумма мастерства гораздо выше, но это гостевая игра и непростой соперник.



Учитывая всё это, «обе забьют» смотрится логично».

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