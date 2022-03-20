«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: ставка Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Ливерпуль» идёт за квадруплом в этом сезоне, за четырьмя трофеями, будет круто, если такое произойдёт. Но с «Ноттингемом» будет сложно. Команда Юргена Клоппа пропускает регулярно в этом соревновании, несмотря на уровень соперников.
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Тем временем «Ноттингем Форест» выбил две команды из Премьер-лиги — «Лестер» и «Арсенал». Команда в порядке и забивает в девяти последних матчах на своём стадионе.
Игра будет проблематичной для «Ливерпуля». Состав и сумма мастерства гораздо выше, но это гостевая игра и непростой соперник.
Учитывая всё это, «обе забьют» смотрится логично».
Хави: пока я тренер «Барселоны», двери для Месси всегда открыты.
Украина получит от ФИФА $ 1 млн.
Семак рассказал о своём отношении к возможной отмене вылета из РПЛ.
- 20 марта 2022
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
10:49
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 19 марта 2022
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:30
-
10:00