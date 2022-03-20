ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин».

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за 1.60.

«Армейцы, хорошо играющие в последнее время со своими классными новичками, будут принимать «Рубин». У ЦСКА вообще серия из пяти побед подряд. Ещё и в Кубке России была победа над «Сочи». В хорошем настроении находится ЦСКА: команда сбалансирована, с хорошей скамейкой.

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У «Рубина» же пять поражений в последних шести матчах. Нервничает Леонид Слуцкий — истерит, ругается на судей. Все вокруг у него виноваты, кроме футболистов. Но, как говорит Леонид Викторович, тренеры и игроки хотя бы ошибаются искренне и честно.



В первом круге ЦСКА проиграл «Рубину» в самой концовке — 0:1. Думаю, вряд ли получится сверхзакрытый футбол, как получился у ЦСКА с «Нижним Новгородом». Если «Рубин» чуть подраскроется, а у него многие не на своих позициях играют, и не очень хорошо играют, то ЦСКА минимум два мяча забьёт. Особенно если у ЦСКА легионеры сыграют на своём уровне (те же Языджи и Карраскаль).



Так что остановлюсь на варианте «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча» за 1.60. Хотя в последнее время ЦСКА с «Рубином» играет не очень здорово».

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