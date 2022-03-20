«Реал» — «Барселона»: фрибет 2000 рублей к матчу Примеры
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20 марта пройдёт матч испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.
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