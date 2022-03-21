«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.70.



«Как и ожидалось, по крайней мере, мною, во втором матче серии весы наклонились в противоположную сторону, и «Трактор» победил, причем достаточно основательно.

Почему поддержка трибун не спасёт «Салават» в третьем матче с «Трактором»?

В принципе, можно долго ходить павлином и бить себя ногой в грудь, рассказывая, какой ты Нострадамус, но сейчас это уже никому не нужно, всем ужасно интересно, что случится в третьем матче.



Соперники равны, а это означает, что на первый план выходит психология. Считается, что психология – страшно неточная наука, но она куда точнее, скажем, экономики. Потому что законы ее едины для всего человечества, другое дело, что законов этих слишком много, и не сразу сообразишь, где и какой применять.



И именно эта неточная психология принуждает меня в третьем матче серии ставить на челябинцев. Да, матч будет в Уфе. Да, «Салават» при своей публике будет рвать и метать. А «Трактор» пойдет на «старых дрожжах» от второго матча, и именно этот ход должен привести уральцев к победе. Весьма тяжелой, куда более тяжелой, чем была во втором матче, вполне возможно, что и за пределами основного времени. Но все-таки победе, скорее всего, с минимальным преимуществом в одну шайбу и уж точно не больше двух», — сказал Лебедев.

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