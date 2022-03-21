«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.54.



«Не плачь, «Динамо». Ты стало взрослым…» — хочется перефразировать песню группы «Сталкер», страшно популярной в середине 80-х годов прошлого века. Ну не тянут бело-голубые против красно-синих, не тянут пока без Ерёменко — но есть большое подозрение, что и с ним не потянут. Ведь не просто же так его не выпускают в основном составе. Предполагалось, что конкретно против ЦСКА Бочаров сыграет лучше. Он играет отлично, просто в целом, по сумме всех компонентов, «Динамо» полностью проигрывает армейцам.

«Динамо» — ЦСКА: когда начало, где покажут?

Выпустят ли Ерёменко на третий матч или всё-таки приберегут к тому моменту, когда отступать будет уже некуда? Я не знаю, да и, в принципе, знание это ни к чему. Всё уже было сказано раньше: Саша способен на морально-волевых вытащить матч с нынешними армейцами. Быть может, он даже сумеет вытащить два, но не больше.

А дальше-то что «Динамо» делать?



И чего нам ждать в третьем матче серии? Предположу, чего не надо ждать. Не надо ждать расслабления ЦСКА – будет ли против них Ерёменко или не будет. Армейцы вполне могут позволить себе немного похалтурить, но только при счёте 3-0 в серии и ни минутой раньше. Поэтому прогнозирую в третьем матче очередную победу ЦСКА, с виду, быть может, очень тяжёлую — но на самом деле это будет лишь видимость. Красно-синим в этом розыгрыше Кубка Гагарина ещё не приходилось включаться на полную от начала до конца. Они включались фрагментарно – и пока этого хватало за глаза.

Предпосылок к тому, что как минимум до финала конференции придётся включаться, пока нет никаких – соперник другого уровня.



Третья подряд победа ЦСКА, спокойная, внешне вроде бы даже вымученная, с минимальным счётом, ну, максимум в две шайбы — и в основное время», — сказал Лебедев.

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