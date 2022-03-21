«Салават Юлаев» — «Трактор»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка Гагарина

21 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Встреча пройдёт в Уфе, начало игры — в 17:00 мск.

Почему поддержка трибун не спасёт «Салават» в третьем матче с «Трактором»?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.19 (43% вероятности), а успех уфимцев оценён экспертами в 2.98 (34%). Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00 (23%).



Букмекеры сомневаются, что третий матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.



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