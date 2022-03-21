«Динамо» — ЦСКА: эскперты назвали шансы хозяев сократить отставание в серии Кубка Гагарина

21 марта состоится третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между московскими «Динамо» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.42 (40% вероятности), а успех московского «Динамо» оценён экспертами в 2.87 (35%). На ничью дают коэффициент 3.85 (25%).



Букмекеры не уверены, что третий матч плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.94.



После двух матчей ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0.

Ставка на 3-й матч «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 1.99.

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