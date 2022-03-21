Клиент «Фонбет» выиграл 3,66 млн рублей на матче Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ»

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ». Он поставил 2 395 000 рублей на ТБ 2.5 гола в матче.
Анчелотти взял на себя вину за разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной».
Таким образом, его устраивал исход, при котором команды на двоих забьют минимум 3 гола. Букмекер оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.53.
Первый тайм прошёл под диктовку парижан, которые забили на 39-й минуте, отличился Килиан Мбаппе. А во втором тайме пришло время мадридского «Реала». Французский форвард Карим Бензема сделал хет-трик, забив на 61-й, 76-й и 78-й минутах.
Это принесло не только путёвку в четвертьфинал, но и выигрыш по ставке клиента «Фонбет». Ставка сыграла после второго гола Бензема. На выплату удачливый игрок получил 3 664 350 рублей.
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