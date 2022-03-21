Эксперты: шансы «Спартака» войти в топ-3 РПЛ в сезоне-2021/2022 — 1%

В РПЛ позади 22-й тур. Московский «Спартак» снова не смог выиграть, красно-белые на выезде сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Сейчас команда Паоло Ваноли занимает 9-е место, набрав 27 очков и на 21 отставая от лидера — «Зенита».
Сергей Иванов: на российских стадионах нет пива лишь по вине футбольных фанатов.
Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли «Спартак» ударно финишировать и ворваться в топ-3 в чемпионате России. Сейчас третьим идёт ЦСКА, у которого 42 очка. Поставить на то, что красно-белым удастся отыграть 15-очковое отставание и завершить сезон в тройке лидеров, можно с коэффициентом 100.00. Это примерно 1% вероятности.
В 23-м туре 2 апреля «Спартаку» предстоит сыграть на выезде против «Локомотива». Кроме того, команда продолжает борьбу за Кубок России, где в 1/4 финала сыграет с ЦСКА.
Слуцкий отказался обсуждать работу судьи после 1:6 в матче с ЦСКА.
Рыболовлев намерен провести кадровую чистку в «Монако».
Сергей Семак рассказал о своём отношении к возможной отмене вылета из РПЛ.
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